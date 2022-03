Mulher é atacada por pitbull em SP

Vítima de 43 anos foi socorrida depois que vizinhos ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia

Uma mulher foi gravemente ferida ao ser atacada por um cachorro da raça pitbull, na sua madrugada desta quinta-feira (3), em Jaboticabal, São Paulo.

Vizinhos chamaram a polícia por volta de 1h ao ouvirem os gritos de socorro da mulher, vindos de dentro da casa dela no bairro Aparecida.

Os policiais subiram no muro da casa e encontraram a mulher trancada no canil, sendo atacada pelo animal. De acordo com a Polícia Militar, O cachorro não obedecia os oficiais e estava muito agressivo, foi necessário atirar para se aproximar. Um dos tiros atingiu a cabeça do animal.

A vítima teve mãos e pés dilacerados pelas mordidas e estava semi-consciente por causa da perda de sangue, de acordo com a PM. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas acabou sendo transferida para o HC-UE em Ribeirão Preto.

O caso foi registrado na Polícia Civil como omissão de cautela na guarda ou na condução animais.