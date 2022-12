Mulher é assassinada com golpes de faca e companheiro é preso

O caso foi descoberto quando parentes da vítima foram até a casa dela e acharam o corpo

Uma mulher de 41 anos foi assassinada dentro de casa em Olinda, no Grande Recife. A Polícia Civil informou que a vítima apresentava marcas de golpes de faca. O companheiro dela, de 39 anos, foi preso em flagrante por feminicídio, crime praticado por uma questão de gênero.

Por meio de nota, a polícia informou que o crime aconteceu na segunda (5).

Segundo testemunhas, a vítima foi identificada como Maria da Conceição. A polícia não informou o nome do companheiro dela.

Ainda segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante em uma ação da Polícia Militar. Ele seguiu para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife.

Caso seja condenado, ele poderá pegar de 15 a 30 anos de prisão. Testemunhas relataram que o casal tinha um relacionamento considerado “conturbado”.

O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da região Metropolitana Norte.

Estatísticas



O número de homicídios registrados em Pernambuco em outubro de 2022 foi 12,1% maior do que o notificado no mesmo período de 2021. No décimo mês deste ano, 297 pessoas foram assassinadas no estado, contra 265 em outubro do ano passado.

Nos dez primeiros meses deste ano, 2.838 pessoas foram assassinadas, em Pernambuco. O número representa um aumento de 2,7% em relação aos 2.764 homicídios registrados entre janeiro e outubro de 2021.

Desde o início do ano, 35.615 crimes de violência doméstica foram registrados no estado. Em comparação aos 34.542 crimes deste tipo cometido nos dez primeiros meses do ano passado, o número representa um aumento de 3,11%.

Pernambuco registrou uma queda no número de feminicídios. Foram quatro assassinatos de mulheres motivados pela questão de gênero, em outubro de 2022, uma queda de 50% em relação aos oito casos registrados no mesmo mês de 2021.

Entre janeiro e outubro, os registros deste crime caíram de 76 para 60 entre o ano passado e o atual. Houve uma redução de 21,1%.