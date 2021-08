Mulher é agredida por homem após tentar resgatar filha

A vítima, de 19 anos, contou que foi agredida pelo mesmo homem, no domingo (29), quando ele teria chegado embriagado em casa

Na segunda-feira (30), uma mulher foi agredida por um homem após tentar resgatar a filha. O caso aconteceu no bairro dos Ipês, em João Pessoa (PB).

De acordo com a polícia, o homem teria levado a filha deles, de oito meses, para casa de outra pessoa, e a mulher tentou resgatar a bebê.

A vítima, de 19 anos, contou que foi agredida pelo mesmo homem, no domingo (29), quando ele teria chegado embriagado em casa.

No mesmo dia, o homem teria saído escondido de casa com a filha do casal, de 8 meses. A mulher se desesperou e foi procurar a filha, que estava na casa de uma amigo do pai.

O casal discutiu novamente com direito a agressões verbais e ameaça de morte. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o homem, de 21 anos, foi preso em flagrante.