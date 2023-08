Mulher é agredida, golpeada e queimada pelo companheiro em Goiás

A vítima perdeu alguns dentes e teve costelas e clavícula quebradas

Um homem de 47 anos foi preso sob suspeita de agredir brutalmente e atear fogo no corpo de sua companheira, de 46 anos, no povoado de Fiicolândia, na região norte de Goiás.

A mulher deu entrada no Hospital Municipal de Mara Rosa na madrugada do último domingo (30). Ela relatou à Polícia Militar (PM) que morava com o suspeito em um barraco de lona em uma propriedade rural, onde ambos trabalhavam na colheita de açafrão.

As agressões começaram após o homem, que estava embriagado, questionar a mulher sobre o paradeiro de uma sacola contendo alguns de seus pertences que não foram encontrados. O suspeito a culpou pelo desaparecimento da sacola e, enfurecido, iniciou a série de agressões.

A vítima foi alvo de socos na boca, chutes na cabeça e, chocantemente, recebeu um golpe de machado. Em consequência, ela ficou desacordada e, nesse momento de vulnerabilidade, o agressor teria lançado combustível sobre seu corpo e ateado fogo.

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu escapar do agressor em um momento de distração dele e se escondeu. O suspeito, por sua vez, fugiu do local, mas acabou detido horas depois pelos policiais militares e encaminhado ao presídio de Mara Rosa.

O homem já foi submetido a uma audiência de custódia, e a Justiça determinou sua prisão preventiva, considerando a gravidade do caso e a ameaça que ele representa à vítima.