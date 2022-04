Mulher é agredida com marteladas na cabeça pelo companheiro

Segundo a PM, o suspeito apareceu na delegacia para dar sua versão do ocorrido, e foi preso em flagrante por lesão corporal em decorrência de violência doméstica

Um homem de 22 anos usou um martelo para agredir a esposa, de 24, na cabeça. O caso aconteceu em Eldorado, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar informou nesta sexta-feira (8), o suspeito foi preso em flagrante.

Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Nova Esperança. Chegando ao local, encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. De acordo com as autoridades, a mulher disse que o marido usou o martelo contra a sua cabeça, após ela dar um tapa no rosto do suspeito. O companheiro havia fugido do local após alguns moradores o agredirem e o ameaçarem com um facão.

A vítima foi conduzida até a Santa Casa para cuidados médicos, e após receber atendimento, foi levada à delegacia, para o registro da ocorrência, juntamente com o martelo utilizado pelo agressor.

Segundo a PM, o suspeito apareceu na delegacia para dar sua versão do ocorrido, e foi preso em flagrante por lesão corporal em decorrência de violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.