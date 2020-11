Mulher denuncia clínica veterinária após cachorro voltar de tosa com a língua cortada

PUBLICIDADE

Uma mulher denunciou uma clínica veterinária após o cachorro dela, batizado como Scott, voltar do local com parte da língua cortada. O animal, de um ano, foi levado à clínica para ser tosado. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11).

Viviane Celestino de Souza Costa, que mora em Quatá-SP, relatou ao Portal G1 que a mãe dela levou Scott para tosar na clínica. Após algum tempo, um funcionário da clínica ligou para ela, informando que um pequeno incidente havia ocorrido.

A mãe de Viviane foi até o local e descobriu que a língua de Scott havia sido cortada durante o procedimento de tosa com a tesoura. A cliente informou que pagou R$ 70 pelo serviço e foi embora com o animal.

Viviane relatou ainda que, posteriormente, a mãe foi até o serviço da filha.

“Ela passou chorando no meu serviço e a minha vontade era ir lá e quebrar tudo”

Devido aos ferimentos, Scott não dorme direito e nem se alimenta. Viviane contou ainda que o cachorro não recebeu qualquer receita médica. Além disso, ela teve dificuldades para falar com a dona da clínica sobre o incidente. A mãe de Viviane compartilhou fotos do Scott nas redes sociais e o caso ganhou repercussão. Ela relata que Scott está sofrendo com as dores e que o animal, que sempre foi alegre, agora sente dor e medo.

A Polícia Civil informou que um inquérito será instaurado para investigar o possível caso de maus-tratos. A dona do estabelecimento compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos nesta quinta-feira (12).

Devido à repercussão do caso, a proprietária afirma que está recebendo ameaças nas redes sociais. Ela também registrou um boletim de ocorrência para que as mensagens sejam investigadas.

Segundo a Polícia Civil, a proprietária também registrou um boletim de ocorrência por ameaça devido às mensagens que está recebendo nas redes sociais. As duas situações serão investigados pela polícia. Ela afirmar ainda que Scott teria mordido a tesoura durante a tosa, ocasionando no acidente.