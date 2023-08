Mulher denuncia abuso de enfermeiro dentro do hospital

De acordo com a vítima, um enfermeiro do hospital a obrigou a tocar nas partes íntimas dele. Ela acionou a polícia ainda no hospital

Uma mulher denunciou ter sofrido abuso sexual por parte de um enfermeiro ao realizar um procedimento médico no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba-PR. Ela entrou em contato com a Polícia Militar na tarde de trça-feira (15) para prestar depoimento, e revelou que foi abusada quando estava saindo da anestesia.

De acordo com a vítima, um enfermeiro do hospital a obrigou a tocar nas partes íntimas dele. Ela acionou a polícia ainda no pronto socorro do hospital. Ao chegar no local, a PM encaminhou os envolvidos do caso para a Delegacia da Mulher, da Polícia Civil, para esclarecimentos.

O hospital informou em nota que está acompanhando as investigações, e que “está à disposição das autoridades policiais para eventuais esclarecimentos”. Ainda de acordo com a instituição, o ocorrido está relacionado a um serviço terceirizado de exames, localizado dentro da área física do hospital.