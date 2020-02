Mulher de quatro seios faz cirurgia de remoção de dois

PUBLICIDADE 

Com 12 anos, a inglesa Phoebe Ellis percebeu que tinha dois volumes, entre a região da axila e os seios. Ao consultar os médicos na época, foi constatado que eram dois seios, mas não haviam motivos para a remoção.

A jovem, no entanto, sofria com dores constantes no local, além dos seios serem extremamente sensíveis. “Eu me sentia como um monstro, como tendo uma deformidades, além de muita vergonha”, contou ao site Mirror.

Dez anos depois, Phoebe conseguiu aprovação do sistema de saúde para a operação, e realizou o procedimento para a retirada dos seios.