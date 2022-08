Motorista morre após acidente envolvendo um carro e um caminhão, em Tuneiras do Oeste

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Umuarama, também no noroeste

Um homem de 50 anos, morreu após uma batida entre um carro e um caminhão na Estrada Boiadeira, em Tuneiras do Oeste, na região noroeste do Paraná. O acidente foi registrado na noite de domingo (31), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a polícia, o homem que morreu era motorista do carro. Ele tinha 50 anos e conduzia um veículo com placas de Tuneiras do Oeste.

Já o condutor do caminhão, de 23 anos, sofreu ferimentos leves. Ele transportava uma carga de tábuas de madeira.

A PRF informou que caminhão e o carro trafegavam pela BR-487 em sentidos opostos e bateram de frente. Testemunhas disseram que o veículo de passeio invadiu a pista contrária.