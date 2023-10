Motorista embriagado é preso após fugir de policiais

Mesmo após receberem a ordem de parada, o homem não obedeceu, chegando a invadir a ciclofaixa da avenida e quase atropelar um dos guardas ao acelerar na tentativa de fugir

Um motorista de 32 anos foi detido por embriaguez ao volante e desacato depois de ignorar a ordem de parada dada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarujá, no litoral de São Paulo.

De acordo com a Prefeitura de Guarujá, os agentes da GCM perceberam que o motorista estava em alta velocidade na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, na orla de Pitangueiras.

Diante da recusa em parar, as viaturas iniciaram uma perseguição que se estendeu por vias do Centro e das Astúrias. Os guardas municipais dispararam várias vezes na direção dos pneus do veículo na tentativa de detê-lo devido à condução perigosa.

A prisão do motorista ocorreu na Avenida General Monteiro de Barros. Conforme informado pela prefeitura, ninguém ficou ferido durante o incidente. O motorista foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodoviária, onde foi confirmada sua embriaguez.

Além do delito de embriaguez ao volante, o motorista também foi acusado de desacato por desrespeitar os agentes de segurança. Ele foi encaminhado à Delegacia Sede, onde o caso foi registrado. A polícia descobriu que o homem tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e direção perigosa.