Motorista embriagado atropela mulher e bebê de 8 meses

Um motorista embriagado atropelou uma mulher de 30 anos que carregava um bebê, de oito meses, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. O bebê ficou levemente ferido e passa bem, entretanto, a mulher segue internada. O motorista, que fugiu sem prestar socorro, foi capturado e preso em flagrante.

O acidente aconteceu na Avenida Monteiro Lobato, na altura da Vila Dinópolis. A mulher estava andando pela avenida, quando o motorista alcoolizado a atropelou. Ela e o bebê, que ela carregava no colo, caíram no chão.

Após o atropelamento, o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Um guarda civil municipal à paisana passava pela via no momento e acionou as autoridades para procurar o homem e, também, prestar socorro às vítimas.

Após ser abordado, os guardas checaram e descobriram que o motorista estava com a CNH vencida. Além disso, ele passou por teste do bafômetro, que apontou quantidade de álcool acima do permitido por lei. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Sede de Mongaguá.

Enquanto isso, uma ambulância socorreu a mulher e o bebê atropelados e os levou até o pronto-socorro central. A mulher foi medicada e permanece internada. Já o bebê teve ferimentos leves e foi liberado após alguns exames.