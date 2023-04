Motorista de aplicativo é sequestrado e amarrado no porta-malas do próprio carro

Nenhum dos criminosos responsáveis pelo sequestro foi preso

Um motorista de aplicativo foi sequestrado por quatro criminosos armados com facas na noite dessa segunda-feira (3), em São Luís. Uma testemunha ouviu o pedido de socorro da vítima, que estava amarrada dentro do porta-malas do próprio carro.

Ao se aproximar, a testemunha confirmou que havia uma pessoa presa no compartimento do veículo. Logo em seguida, ela pediu a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local para tirar o motorista do porta-malas.

Após a vítima ser resgatada, a polícia foi acionada. Não há informações sobre roubo de pertences do motorista. O caso foi registrado no Plantão de Polícia das Cajazeiras.