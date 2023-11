Motorista de aplicativo é flagrado dirigindo com a genitália para fora

O caso aconteceu em Marília, no interior de São Paulo. Na gravação, o homem aparece dirigindo com o pênis para fora da calça

Uma jovem de 18 anos pediu um carro de aplicativo da 99 para se locomover na manhã de ontem (23), e o que era para ser uma corrida tranquila se tornou um pesadelo. O motorista mostrou a genitária para ela durante a corrida, e ela conseguiu filmar a ação criminosa e divulgou o vídeo nas redes sociais.

O caso aconteceu em Marília, no interior de São Paulo. Na gravação, o homem aparece dirigindo com o pênis para fora da calça. Ao estacionar, ele pede que a mulher faça “uma chupetinha, só para sentir o gostinho”.

A jovem, que sentou no banco da frente a pedido do motorista, nega, e pede para que ele destrave a porta do carro. Ao conseguir descer do veículo, a vítima aproveitou para filmar a placa e seguiu para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde registrou o boletim de ocorrência.