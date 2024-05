Motorista com pedra nos rins luta há 12 anos por tratamento em SP

Um morador de Itanhaém, cidade localizada no litoral de São Paulo, enfrenta há 12 anos o tormento das cólicas renais provocadas por pedras no rim.

Osni, o morador em questão, buscou auxílio médico na Unidade de Saúde da Família (USF) Grandesp de Itanhaém assim que as cólicas começaram em 2012. Na ocasião, após uma avaliação, foi-lhe solicitado que realizasse uma ultrassonografia abdominal, sendo informado de que uma equipe entraria em contato para agendar o procedimento.

Desde então, a vida do motorista mudou, desempregado, ele tornou-se um frequentador da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itanhaém em busca de alívio para as intensas dores que as cólicas renais lhe causam.

Segundo relato de Osni, os funcionários da USF só foram até sua residência em 2017, porém, o contato não foi para agendar o tão aguardado exame solicitado desde 2012.

O cálculo renal, ou pedra nos rins, é uma massa que tende a se formar nos rins ou em outras partes do sistema urinário, geralmente como resultado do acúmulo de cristais presentes na urina. Devido à sua natureza sólida e rígida, essas formações são popularmente conhecidas como pedras, podendo ser compostas por diferentes tipos de substâncias.