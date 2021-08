Motorista bêbado atropela criança e atinge lanchonete

O homem de 32 anos perdeu o controle do veículo e, após atropelar a criança, bateu na lateral de um trailer, onde funciona uma lanchonete

No domingo (29), um motorista atropelou uma criança de 9 anos e atingiu um trailer na BR-343, no município de Altos (PI). De acordo com a polícia, a criança sofreu fraturas na perna e o bafômetro comprovou que o condutor do carro havia bebido.

O motorista foi preso e levado para a Central de Flagrantes, em Teresina. O homem de 32 anos perdeu o controle do veículo e, após atropelar a criança, bateu na lateral de um trailer, onde funciona uma lanchonete. Ele não sofreu ferimentos.

A criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida levada para o Hospital de Urgência de Teresina.

Após o acidente, pessoas que estavam no local ficaram revoltadas com a situação e tentaram destruir o carro. A Polícia Militar interviu e manteve intacta a cena.

A PRF informou que o homem deve responder pelos crimes de conduzir veículo embriagado e lesão corporal culposa.