Motorista atropela ciclista com criança e se envolve em colisão em SP

As duas vítimas do atropelamento sofreram escoriações leves, e até o momento não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação do motorista envolvido no incidente

Um motorista se envolveu em um grave acidente em Itanhaém, no litoral de São Paulo, ao atropelar um ciclista que transportava sua filha de dois anos até a creche e, posteriormente, colidir na traseira de outro veículo.

De acordo com informações da prefeitura, as duas vítimas do atropelamento sofreram escoriações leves, e até o momento não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação do motorista envolvido no incidente. O acidente ocorreu na última terça-feira (26), na Rua Emídio de Souza, no bairro Laranjeiras.

A prefeitura informou que a criança recebeu atendimento no Pronto-Socorro Infantil e foi liberada após avaliação médica. Já o condutor do automóvel não procurou nenhuma unidade de saúde na cidade.

As consequências do acidente foram graves, com as vítimas sendo arremessadas ao ar devido ao impacto, caindo alguns metros adiante no asfalto. Logo em seguida, o veículo colidiu com outro automóvel.

Cerca de dez pessoas que passavam pelo local se aproximaram para prestar auxílio às vítimas. Notavelmente, o motorista responsável pelo acidente não é visto prestando socorro.

Em nota oficial, a administração municipal se colocou à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações e auxiliar na identificação dos envolvidos no acidente.