Perigo: Guaíba invade orla de Porto Alegre

O Rio Grande do Sul ainda sofre as consequências da formação do ciclone extratropical, que atinge a região desde o começo do mês, deixando vários mortos e desaparecidos por diversas cidades do estado. Na capital, áreas de passeio e espaços dedicados para a prática de exercício físico amanhaceram tomados pela água nesta quarta-feira (27).

Além da forte chuva, que pouco dá trégua, também há rajadas de vento. Para evitar uma inundação causada pelo Guaíba, principal fonte de abastecimento de água para Porto Alegre, as comportas foram fechadas.

Depois que trechos da orla do Guaíba foram invadidos pela água, a Defesa Civil do RS emitiu um alerta para informar a população que o Guaíba deve atingir o nível de inundação “nas próximas horas”. O comunicado, emitido por volta das 7h desta quarta-feira, é válido por 24 horas.

Foto: Reprodução/RBS TV

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), várias ruas de Porto Alegre estavam com pontos de bloqueio total por acúmulo de água.

Esse é o setembro mais chuvoso da cidade de Porto Alegre desde 1916, quando começaram as medições regulares. Os cálculos foram feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária. Até a terça-feira (26), o Inmet havia registrado 413,8 mm de chuva na capital gaúcha. O número representa quase o triplo da média normal de precipitação da cidade para o mês de setembro, que é de aproximadamente 148 mm.

A instabilidade seguirá no estado segundo a MetSul Meteorologia, em função de uma área de baixa pressão que se deslocou da Argentina e do Paraguai para a região. Assim, a região metropolitana de Porto Alegre está sob alerta amarelo de perigo potencial de tempestades nesta quarta-feira (27). A previsão é de chuvas de até 50 mm e ventos de até 60 km/h, com risco de queda de granizo.