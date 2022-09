Morte de homem durante implante capilar na BA

O documento aponta que foi a óbito após uma intoxicação por causa do anestésico aplicado durante o procedimento

O resultado do laudo pericial sobre o caso do homem que morreu enquanto fazia um implante capilar em Feira de Santana, saiu nesta quinta-feira (1°), segundo informações da Polícia Civil da cidade. O documento aponta que Cláudio Marcelo de Almeida, de 50 anos, foi a óbito após uma intoxicação por causa do anestésico aplicado durante o procedimento.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Dra. Ludmilla Vilas Boas, a intoxicação não configura processo alérgico. A informação inicial obtida é que a aplicação não foi realizada por um médico anestesista, mas não há detalhes se isso também teve relação com a morte.

Com o resultado, o médico que fez o procedimento poderá responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Conforme a Polícia Civil de Feira de Santana, a partir desse resultado do laudo, o procedimento policial será finalizado e encaminhado à Justiça na próxima semana. Depois disso, a Justiça poderá decidir pelo indiciamento ou não do médico que realizou o procedimento no paciente.

Cláudio Marcelo de Almeida morreu após passar mal em uma clínica de implante capilar, no dia 27 de março deste ano em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.

Na ocasião, Cláudio foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. A equipe da unidade informou que ele chegou no local com uma parada cardiorrespiratória.

Na época, a polícia informou que a clínica acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo o paciente já chegou no hospital sem vida.

Após a morte, familiares do comerciante e pessoas da equipe responsável pelo transplante capilar foram ouvidos. A viúva de Cláudio afirma que o encontrou deitado no chão do consultório e acusa o médico de negligência. O profissional foi ouvido pela polícia em abril e negou informações repassadas pela família da vítima.