Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta sexta-feira (2)

Lançado oficialmente o período de campanha eleitoral, confira a agenda dos 12 candidatos à presidência desta sexta

As agendas de candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (2) incluem caminhadas, lançamentos de outras candidaturas, entrevistas e gravação de programas eleitorais. Confira a programação dos presidenciáveis.

Ciro Gomes (PDT): tem encontro, às 10h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB/SP). Às 14h, faz gravação para o programa eleitoral

Constituinte Eymael (DC): pela manhã se reúne com a equipe de campanha e à tarde faz caminhada pela Lapa, em São Paulo.

Felipe D’Ávila (Novo): às 13h concede entrevista ao vivo para o CB Poder da TV Brasília, com transmissão também pelas redes sociais do Correio Braziliense

Jair Bolsonaro (PL): participa da Expointer – Feira Nacional e Internacional de Agropecuária, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), às 10h.

Léo Péricles (UP): com agenda em Maceió, o candidato concede às 8h30 entrevista à TV Mar e às 10h30 à Rede Antena 7. Às 15h está agendado um comício no centro da capital alagoana.

Lula (PT): o candidato não divulgou agenda.

Pablo Marçal (Pros): o candidato não divulgou agenda.

Simone Tebet (MDB): tem agenda no Pará. Em Belém, faz, às 9h, caminhada no Mercado Ver-o-Peso, com o governador Helder Barbalho (MDB), senadores e deputados. Ao meio-dia, almoça com o governador, entidades empresariais e lideranças da sociedade civil, no Hotel Princesa Louça. Em Santarém, faz, às 16h, nova caminhada com o governador, acompanhada também por lideranças da região oeste do Pará, na Praça Tiradentes, no Bairro Aldeia.

Sofia Manzano (PCB): a agenda será na Cidade de Goiás (GO). A candidata concede entrevista à Rádio da Igreja Católica, às 13h, e participa do lançamento do Comitê do Poder Popular na cidade, às 19h.

Soraya Thronicke (União): faz campanha no estado de São Paulo. Na capital, grava, às 8h, conteúdo para o programa eleitoral gratuito e participa, às 11h, dos lançamentos das campanha de Milton Leite Filho a deputado estadual e de Alexandre Leite a deputado federal, ambos do União Brasil. Em Francisco Morato, faz caminhada, às 14h, com o candidato à reeleição ao governo do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), no centro da cidade. Já em Franco da Rocha, às 15h, participa da inauguração do comitê de campanha do candidato a deputado federal Marcos Guerra (União Brasil) e de caminhada no centro da cidade. A candidata vai atender a Imprensa ao final da caminhada. Em Caieiras, às 15h30, faz nova caminhada com Rodrigo Garcia, no centro da cidade. Ela encerra sua agenda com uma entrevista ao vivo à CNN Brasil, às 20h.

Vera Lucia (PSTU): participa, às 19h, do lançamento de candidaturas em Santa Catarina, em Palhoça (SC).

Com informações da Agência Brasil