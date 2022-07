Morre suspeito de estupro, em MT

De acordo com a Polícia Militar, a menina foi sequestrada na quinta-feira (21) pelo suspeito, que é conhecido da família, após um almoço

O suspeito de ter estuprado e sequestrado uma menina de 11 anos, Marcelo da Silva Dantas, de 42 anos, morreu nessa terça-feira (26) em um confronto com a polícia, de acordo com o tenente coronel Osmário Cícero de Oliveira Júnior. O crime ocorreu em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá.

O suspeito pediu uma carona até a casa dele, que também fica na zona rural. Ao chegar no local, sacou uma arma e ameaçou a família. Segundo a polícia, ele pegou a caminhonete do avô da vítima e fugiu com a criança.

No trajeto, o suspeito parou o carro e abusou sexualmente da menina. Depois disso, ele a largou sozinha em uma estrada, abandonou a caminhonete e fugiu a pé pelo matagal.

A menina foi levada ao hospital, onde foi constatado o abuso sexual.

Os policiais entraram em confronto com o suspeito ao localizá-lo e ele morreu durante uma troca de tiros.