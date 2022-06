Morre em Porto Velho idosa que não conseguiu tratamento contra câncer por não ter documentos

Na segunda, 13, morreu idosa que não conseguiu iniciar tratamento para câncer no útero, em Porto Velho, por não possuir documentos

Na segunda-feira, 13, morreu Santana Coelho, a idosa que não conseguiu iniciar tratamento para câncer no útero, em Porto Velho, por não possuir documentos. A informação foi confirmada pela advogada da família nesta terça-feira, 14.

Segundo a advogada Alana Assunção, quando Santana finalmente conseguiu uma vaga no Hospital de Amor, no início do mês, sua saúde já estava muito debilitada, não tendo como iniciar o tratamento.

No último dia 3 de junho, o Hospital de Amor informou que Santana estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não deu detalhes sobre seu estado de saúde.

Busca por um enterro e velório

Depois do falecimento de Santana, a família enfrenta um novo drama. Como ela ainda não possui documentos, eles buscam autorização para velar o corpo e não enterrá-la como indigente.

A advogada informou que fez um pedido de liberação ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda uma resposta. Enquanto isso, a família diz que não consegue processar o luto.

Além disso, caso consigam a permissão para velar e enterrar o corpo de Santana, a família não tem condições financeiras de arcar com as despesas da cerimônia e tenta arrecadar um valor através das redes sociais.

Alana relata que tentou contato com Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Porto Velho para solicitar que o Município arcasse com a despesa, mas teve o pedido negado porque Santana não é residente da capital.

A Prefeitura de Porto Velho e o IML não se pronunciaram sobre o caso.