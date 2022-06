Doria: “exílio” em Paris

Segundo a assessoria de João Doria, o uso da cadeira se dá em razão de uma “simples lesão no joelho” do político

O ex-governador de São Paulo João Doria foi flagrado no aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa, de cadeira de rodas. Na segunda-feira (13), o empresário disse que deixará a vida pública.

“A partir do próximo mês, retomo minhas atividades na iniciativa privada. Deixo a vida pública com senso de dever cumprido. Pelos meus erros, peço desculpas. Pelos meus acertos, cumpri minha obrigação”, escreveu no Twitter.

Segundo a assessoria de João Doria, o uso da cadeira se dá em razão de uma “simples lesão no joelho” do político.

Em maio, Doria havia abandonado a pré-campanha à presidência da República pelo PSDB após ser rifado pelos tucanos, mesmo após ganhar as prévias eleitorais promovidas pela legenda no fim de 2021.

A articulação pela saída do ex-governador da disputa eleitoral se deu por uma forte articulação feita pelo deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, e pelo senador Tasso Jereissati, representante do Ceará.

Acabo de ver João Doria de cadeira de rodas, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Voo 457, Air France. pic.twitter.com/k0KIf4vWbP — Mario Sabino (@mariosabinof) June 15, 2022