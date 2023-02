Morre cão de resgate que buscava por vítimas de terremoto

Proteo, da raça pastor alemão, encontrou dois sobreviventes e morreu heroicamente realizando o seu trabalho

No dia 12 de fevereiro, o Ministério da Defesa Nacional do México (SEDENA) fez um comunicado online informando sobre a morte do cão de resgate, Proteo, que estava em missão na Turquia. Enviado para procurar sobreviventes nos escombros do terremoto que acometeu a região.

Proteo fazia parte de uma grande missão internacional para ajudar a procurar sobreviventes nos escombros do terremoto que vitimou mais de 36 mil pessoas.

No dia 7 de fevereiro, o secretário de Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, informou que o México enviou 16 cães (com seus respectivos treinadores) para ajudar na busca e resgate de sobreviventes, Proteo era um deles.

“Como membros do Exército e da Força Aérea do México, estamos profundamente tristes com a perda de nosso grande camarada, o cachorro chamado Proteo. Você cumpriu seu dever como parte da equipe mexicana nos esforços de busca e resgate que realizamos para nossos irmãos na Turquia. Obrigado por seu trabalho heróico”, dizia a publicação no Facebook do Ministério.



Segundo o seu treinador, o soldado Villeda, Proteo era um cachorro “forte e trabalhador que nunca desistia”. Segundo relatos locais, Proteo morreu enquanto realizava o seu trabalho de cão de resgate após ajudar a encontrar dois sobreviventes do terremoto. Não foi informado a causa da morte, a informação é do portal Daily Mail.

A publicação alcançou mais de 196 mil reações, 67 mil compartilhamentos e milhares de comentários de internautas pedindo mais informações sobre a causa da morte. Outros reivindicando para que o corpo do cão seja trazido para o México. E outros agradecendo a coragem do cão.

“Como esse anjinho morreu?”, questionu uma.

“Por favor, traga seu corpinho de volta aqui para o México”, implorou outra internauta.



“É uma triste notícia, obrigado pelo ótimo trabalho que você fez, Proteus”, agradeceu uma terceira.



A Cruz Vermelha Mexicana IAP, também homenageou Proteo nas redes sociais.

Tragédia

A grande tragédia iniciou no dia 6, com um terremoto de magnitude 7,8 atingindo o sul da Turquia e norte da Síria. No dia seguinte, com as regiões já devastadas, um segundo terremoto de magnitude similar atingiu novamente os países.

Nesta segunda-feira (13), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou em comunicado à comunidade internacional mantenha seus esforços de ajuda às vítimas do terremoto. Ele destacou ainda que o sistema de saúde sírio não possui estrutura e suprimentos para socorrer as vítimas, informou o portal de notícias Agência Brasil.