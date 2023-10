Moradora volta de férias e encontra sua casa demolida por engano

A proprietária foi alertada sobre a destruição não autorizada por uma vizinha

Uma moradora de Atlanta está em busca de respostas após sua propriedade familiar ser reduzida a escombros enquanto ela estava de férias, aparentemente devido a um erro cometido por uma empresa local de transporte e demolição.

Sarah Hodgson, a proprietária, foi alertada sobre a destruição não autorizada por uma vizinha, que ligou para perguntar se ela havia contratado uma empresa para demolir a casa vazia no sudoeste de Atlanta. “Eu disse ‘não’ e ela disse: ‘Bem, há alguém aqui que demoliu a casa inteira e destruiu tudo'”, relatou Hodgson.

Quando a vizinha confrontou os trabalhadores, eles a mandaram “calar a boca e cuidar da própria vida”, segundo Hodgson. Preocupada com possíveis danos às linhas de gás ou água, Hodgson pediu a um membro da família que verificasse a situação. O supervisor do local, ao verificar a licença, admitiu que estavam no endereço errado.

A equipe de trabalho embalou seus equipamentos e deixou a propriedade, deixando a casa em ruínas. Hodgson expressou incredulidade diante do ocorrido: “Como as pessoas simplesmente destroem a propriedade de alguém e depois vão embora? Como eles podem pensar que está tudo bem?”

Até o momento, a empresa responsável pelo incidente não entrou em contato com Hodgson. Ela registrou um boletim de ocorrência na polícia e buscou a orientação de advogados. “Acho que eles nos devem desculpas e precisam resolver o problema”, afirmou Hodgson.

Em um comunicado à imprensa americana, a empresa expressou que está trabalhando para resolver a situação, mas não forneceu detalhes sobre como pretendem reparar o dano causado à propriedade de Hodgson.