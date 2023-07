Menino encontrado após 8 anos ‘desaparecido’ estava em casa esse tempo todo, diz polícia

O final do caso de Rudy Farias um norte-americano que havia sido encontrado na última semana após oito anos desaparecido, sofreu uma a grande reviravolta

O final do caso de Rudy Farias um norte-americano que havia sido encontrado na última semana após oito anos desaparecido, sofreu uma a grande reviravolta. Segundo o Departamento de Polícia de Houston, Texas (EUA), o garoto esteva em casa esse tempo todo.

Na semana passada, o “aparecimento” de Rudy gerou comoção após o anúncio de que ele havia sido encontrado vivo e “bem”. Na ocasião, a informação era de que o garoto estava desacordado nas proximidades de uma igreja. Ele foi levado para um hospital onde se recuperava. As circunstâncias do aparecimento dele, no entanto, não foram esclarecidas.

Nesta semana, representantes da Polícia de Houston realizaram uma coletiva de imprensa em que reveleram o contexto do “desaparecimento” de Rudy, que estaria em casa durante o tempo em que as autoridades procuravam por ele.

O ativista líder do grupo “New Black Panther Nation”, Quanell X, acompanha o caso e esteve na coletiva de imprensa. Ele contou aos jornalistas ter conversado com o rapaz sozinho e que ele revelou ter sido “gravemente abusado” e drogado pela própria mãe, que o convenceu a se esconder em casa.

“Nenhuma criança deveria ser tratada assim por sua própria mãe”, disse o ativista. Quanell ainda acrescentou que Rudy voltou para casa, em 2015, um dia após desaparecer. Segundo o ativista, a mãe do garoto teria convencido ele a se esconder sob o argumento de que poderia ser preso pela polícia por fugir de casa.

Por fim, Quanell disse que a mãe de Rudy arrecadou dinheiro indevidamente, ao longo dos últimos oito anos, com a falsa alegação de que realizaria buscas pelo filho.

As informações do relato de Quanell X, no entanto, não foram confirmadas pelas autoridades. A polícia disse que o rapaz, atualmente com 25 anos, não fez denúncias relacionadas ao comportamento da mãe e que estava com ela por opção.

A Polícia de Houston diz que as investigações do caso continuam e que detalhes serão divulgados conforme o avanço da apuração. Rudy e a mãe não foram acusados até o momento por nenhum crime, mas podem responder por fornecer informações falsas às autoridades.