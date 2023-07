Thais Carla é acusada de pagar para ter um marido e rebate: “Que história absurda”

A influenciadora associa esses boatos aos ataques gordofóbicos que diariamente ela tem que enfrentar dos internautas.

Gente, a internet não perdoa ninguém, não é mesmo? Recentemente, surgiram alguns boatos de que a influenciadora Thais Carla para o seu marido, o empresário Israel Reis para ser casado com ela. Diante disso, nesta quinta-feira (06) a influencer publicou um vídeo em suas redes sociais desmentindo esses boatos.

“Que história absurda, eu e ele crescemos juntos! Eu tenho oito anos de história com o Israel, oito anos não são oito dias. Como é que alguém pode ficar com uma pessoa pagando? E como é que eu tive filho com ele?”, iniciou Thais Carla.

A influencer também ressalta que apesar de ser famosa atualmente, antes da fama ela não possuía muitos recursos, o que prova que o amor que existe entre ela e o seu companheiro é ainda mais verdadeiro.

“Lembrando que eu nunca fui rica, eu vim da merda, saí do fundo da casa da minha mãe, eu não tinha nada, não tinha carro nem dinheiro na conta. A gente se ama muito, a gente pensa igual, a gente se completa. Agora, que mulher eu seria de pagar alguém para ter alguma coisa?”, ressaltou.

Por fim, Thais associa tais insinuação à gordofobia que sofre diariamente na web, mas garante que ela não só é linda como é muito amada pelo seu companheiro.

“[Vocês] acham que as pessoas gordas não podem ser amadas? Eu sou linda, maravilhosa e ele me ama do jeito que sou”, finalizou a influencer.