Menino de 3 anos autista morre após ficar preso dentro de carro

Heitor Brito Wuaden foi encontrado no veículo desacordado pela própria mãe

Uma terrível tragédia abalou a cidade de Guarantã do Norte, a 771 km de Cuiabá, no último domingo (14), quando um menino de 3 anos faleceu após ficar trancado dentro do carro de sua mãe. Heitor Brito Wuaden foi encontrado desacordado pela própria mãe.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança, que era autista, tinha o costume de brincar e passar algum tempo dentro do veículo de seus pais.

O pai da criança relatou às autoridades policiais que sua esposa chegou em casa com Heitor por volta das 13h de sábado (13) e foram se deitar. Algum tempo depois, a mãe acordou e percebeu que o filho havia desaparecido, encontrando-o dentro do veículo.

Desesperadamente, Heitor foi levado ao hospital, mas, infelizmente, mesmo com todas as tentativas de reanimá-lo, não foi possível salvá-lo.