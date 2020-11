Menino de 2 anos morre após se engasgar com jujuba

PUBLICIDADE

Um menino de 2 anos veio a óbito após se engasgar com uma jujuba na noite de terça-feira (17). A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental.

A família, que reside no Distrito de Itamarati, no município de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá-MT, relatou que Lucas Emanuel Carvalho dos Santos foi socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

De acordo com o depoimento da família à polícia, a criança estava aos cuidados dos tios, pois os pais teriam ido a um culto em uma igreja. A tia deu uma jujuba ao menino e a criança acabou engasgando.

Com falta de ar, o menino foi levado até a igreja onde estavam os pais. Alguns fiéis tentaram reanimá-lo, mas Lucas não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil investiga o caso.