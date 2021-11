Menino de 14 anos é acusado de matar garota de 12 na Inglaterra

De acordo com as autoridades, quatro adolescentes são suspeitos do crime. Um deles, de 14 anos, está preso

Na última quinta-feira, 25, uma jovem de 12 anos foi morta a facadas no centro da cidade de Liverpool, Inglaterra. Segundo a polícia local, ela e os amigos teriam se envolvido em uma discussão que culminou no ataque de Ava, “causando ferimentos catastróficos”. De acordo com as autoridades, quatro adolescentes são suspeitos do crime. Um deles, de 14 anos, está preso e compareceu ao tribunal na segunda, 29. Ele foi acusado de homicídio. Os outros três suspeitos chegaram a ser presos, mas foram liberados após o pagamento de fiança. As investigações continuam. A polícia está a procura de imagens que possam ajudar na elucidação dos fatos. “Continuamos apoiando a família de Ava e eles solicitaram que sua privacidade continue a ser respeitada neste momento difícil”, informou a detetive superintendente Sue Coombs. “Também é de vital importância, à medida que continuamos a investigação, que ninguém poste comentários ou nomes nas redes sociais que possam impactar na obtenção de justiça para a família de Ava. Por favor, acredite que estamos fazendo todo o possível para investigar e atualizar as pessoas sobre este trágico incidente e não queremos nada que comprometa isso”, diz o comunicado divulgado pela polícia.