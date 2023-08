Menino de 12 anos é agredido por mãe e madrasta após pegar moedas para comprar doces

As autoridades do Conselho Tutelar revelaram que as mulheres utilizaram um pedaço de madeira para realizar as agressões físicas

Um garoto de 12 anos foi submetido a agressões por parte de sua mãe e madrasta, após ser pego pegando moedas para comprar doces, o caso aconteceu em Rio Verde (GO). As autoridades do Conselho Tutelar revelaram que as mulheres utilizaram um pedaço de madeira para infligir agressões físicas à criança, além de terem empregado uma colher aquecida para causar queimaduras em suas mãos.

As agressões vieram à tona na segunda-feira (7), e a Polícia Civil (PC) já está envolvida no caso. Como medida de proteção, o jovem encontra-se atualmente abrigado no Centro Temporário de Acolhimento de Rio Verde.

De acordo com o relato do Conselho Tutelar, uma denúncia anônima foi o que trouxe à luz essa situação alarmante. Diante disso, um membro do conselho foi despachado para o domicílio onde o garoto residia. Ao chegar ao local, foram identificados hematomas por todo o corpo da criança, além de bolhas nas mãos, indicando a gravidade das agressões.