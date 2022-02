Menino de 12 anos constrói cadeira de rodas de Lego para cachorra deficiente

Com criatividade e engenhosidade, Dylan conseguiu fornecer mobilidade para Gracie, proporcionando uma segunda oportunidade para o animal

Abandona ao nascer, Gracie foi jogada fora assim que os antigos tutores perceberam que ela era deficiente. A cachorrinha tinha nascido sem as patas dianteiras. No entanto, um garoto de 12 anos conseguiu dar à Gracie um novo estilo de vida. Dylan, que reside em Kennesaw, na Geórgia, construiu uma cadeira de rodas com peças de lego para o animal.

Originado na Dinamarca em 1934 e popular no mundo inteiro, Lego é um brinqueo com peças de encaixar. Os tijolinhos de plástico permitem a construção de variados objetos e de muitas histórias com eles, o que estimula a criatividade e o raciocínio.

Com inteligência, criatividade e muita engenhosidade, Dylan conseguiu fornecer mobilidade para a cachorra Gracie, proporcionando uma segunda oportunidade para o animal.

Gracie

De pequeno porte e sem raça definida, Gracie foi jogada no lixo poucas horas depois de nascer. O animalzinho foi encontrado em uma lata de lixo repleto de larvas. Ela sequer tinha sido limpa após o parto.

A cachorrinha foi resgatada e abrigada em um abrigo de Kennesaw. De acordo com a avaliação veterinária, constatou-se que além de exaurida, ela estava desnutrida. Todo o cordão umbilical tinha sido roído pelas larvas e a pet perdeu toda a pelagem do rosto, principalmente ao redor dos olhos.

A família Turley, proprietária do Mostly Mutts Animal Rescue and Adoption (“mostly mutts”, em português, significa “principalmente vira-latas”), rapidamente entendeu a situação. As chances de Gracie ser adotada por uma família era mínima, em função da dificuldade de locomoção.