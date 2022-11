Menino de 11 anos é morto após tentar negociar moto roubada

A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada pela mãe da vítima, por volta das 20h30

Um menino de 11 anos, identificado como Pablo Wilame Alves Costa, foi assassinada com um disparo de arma de fogo, na noite dessa segunda-feira (31), em Teresina. O crime aconteceu na Vila Nova Conquista, Zona Leste da capital.

A Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada pela mãe da vítima, por volta das 20h30. À equipe de policiais, a mulher contou que o filho teria saído de casa com um amigo, identificado apenas como Gustavo, para negociar uma motocicleta roubada.

“Saíram para negociar com um dos integrantes de uma empresa de rastreamento. Posteriormente ouviu-se a notícia que várias pessoas teriam ouvido disparos. A guarnição intensificou uma busca na região de mata, localizando o filho da senhora em óbito”, informou o 5º Batalhão da PM.

Pablo foi baleado na região do tórax. No local do crime, apenas o celular do amigo da criança e um par de chinelos foram localizados.

“A motocicleta não se encontrava no local. Após os trabalhos da Perícia Criminal, o corpo do menor foi levado para o IML (Instituto Médico Legal )”, concluiu a PM.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil vai investigar o caso.