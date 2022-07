Menino de 10 anos é morto em ataque de animal e vizinhos caçam onça no PA

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), na zona rural do município. De acordo com a Polícia Civil, Dierlison Oliveira Paiva havia saído para pescar

Luciana Cavalcante

Belém, PA

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta com ferimentos na cabeça em uma região de mata, no município de Brasil Novo (PA). A suspeita é que ela tenha sido atacada por um animal da região. Revoltada, a população caçou e matou uma onça selvagem nas proximidades do local em que o corpo foi encontrado.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), na zona rural do município. De acordo com a Polícia Civil, Dierlison Oliveira Paiva havia saído para pescar em um lago próximo à casa da família e demorou muito tempo para voltar para casa. Por isso, o pai do menino teria saído em busca da criança e localizou suas sandálias e roupas sujas de sangue.

De acordo com a polícia, a criança desapareceu ainda dentro da propriedade da família no final da tarde e só foi encontrada por volta das 20h, a cerca de 1,5 km da casa onde moram. A área fica próximo ao rio Iriri, que faz limite com uma reserva indígena.

Com a ajuda dos vizinhos, o corpo do menino foi localizado próximo a uma represa. O crânio da criança tinha características de que havia sido mordido por um animal.

“Quando o lago seca, as crianças costumam ficar nesses açudes que se formam. A probabilidade é que ele tenha sido atacado e arrastado pela onça e não tenha conseguido fugir, já que era pequeno”, afirmou à reportagem o delegado Wallisson Damasceno, do município de Altamira, unidade policial responsável em apurar o caso.

Ainda segundo ele, apesar da presença de onças na região, a polícia diz que não é comum casos de ataques a pessoas. “De vez em quando há casos de ataques a gado e animais menores, mas nunca se teve notícia de ataque a pessoas lá”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tudo indica que tenha sido o ataque de uma onça, já que há presença de muitas nessa região. Mas também tem outros animais, como o gato maracajá. Só a perícia vai comprovar que tipo de animal foi responsável pelo ataque”, explicou o delegado Hennison Jacob, da Diretoria de Interior, da Polícia Civil do Pará.

O corpo do menino foi encaminhado para perícia criminal no município de Altamira.

De acordo com Jacob, os vizinhos da família, revoltados, fizeram uma caça a onça na região e acabaram matando um felino, o que demandou a abertura de um novo inquérito por maus-tratos a animal selvagem.

“Confirmei com o superintendente da polícia civil da região que a população organizou uma caçada na mata e matou uma onça. Mas não há como saber se foi a mesma que teria atacado o menino”, afirmou o delegado da Diretoria de Interior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação será investigada pela polícia civil. “Não foi legítima defesa. Uma coisa seria se o animal atacasse, e [alguém] matasse para se defender, mas não organizar uma caçada para matar o animal”, avalia Jacob.