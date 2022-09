Menino de 1 ano e 7 meses morre após acidente em unidade do CEU em São Paulo

Segundo a Prefeitura de São Paulo, foi aberto, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia

Paulo Eduardo Dias

São Paulo, SP

Um menino de 1 ano e 7 meses morreu após um acidente em um campo de futebol dentro do CEU (Centro Educacional Unificado) Meninos, no Sacomã, zona sul de São Paulo.

A Polícia Militar afirmou ter sido acionada por volta das 12h25 desta quarta-feira (31). O caso foi registrado como morte suspeita pelo 95º DP (Heliópolis).

Segundo a Prefeitura de São Paulo, foi aberto, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) não forneceu detalhes de como a morte ocorreu, disse apenas que o acidente aconteceu durante atividade pedagógica.

Cinco professoras acompanhavam as crianças no local. A prefeitura diz que foram tomadas todas as medidas necessárias assim que houve o acidente.

Em nota, a gestão municipal afirma que o CEU tem um brigadista capacitado em primeiros socorros que atendeu a criança antes de ela ser levada para a UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Seckler.

Na sequência, a criança foi levada à AMA (Assistência Médica Ambulatorial) Sacomã, onde morreu após parada cardiorrespiratória.

A prefeitura diz que a família da vítima recebeu apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Devido à morte, todas as atividades noturnas das unidades do CEU foram suspensas e retornarão na sexta (2), com exceção do Centro de Educação Infantil Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda (5).

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) relatou que policiais foram até a escola na tentativa de verificar a existência de câmeras de monitoramento e possíveis testemunhas que possam auxiliar no esclarecimento do caso.