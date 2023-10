Menina grava próprio estupro; suspeito é preso e solto

A menina teria gravado o vídeo no próprio celular do homem e publicou as imagens no status do WhatsApp dele

Uma menina de seis anos se gravou sendo abusada sexualmente pelo tio, em Amontada (CE). Mesmo com a prova, o homem foi preso e solto logo depois. O caso ocorreu no dia 9 de outubro. Segundo a TV Globo, a criança era cuidada pela tia, que precisou sair e deixou a menina com o marido. A menina teria gravado o vídeo no próprio celular do homem e publicou as imagens no status do WhatsApp dele. Diversas pessoas da família da criança viram e denunciaram o crime. O homem foi preso e levado para a delegacia. Porém, o suspeito foi liberado após prestar depoimento.