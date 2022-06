Menina de seis anos cai de prédio em condomínio e é levada às pressas para hospital em São Luís

Nessa segunda, 06, uma criança, de 6 anos, caiu do alto do prédio de um condomínio residencial situado no Lima Verde, São Luís

Na manhã dessa segunda-feira, 06, uma criança, de seis anos, caiu do alto do prédio de um condomínio residencial situado no Lima Verde, próximo da Estrada da Ribamar, Região Metropolitana de São Luís.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a criança e a levaram às pressas para o Hospital Djalma Marques (Socorrão I).

No registro do Samu, a queda foi do terceiro andar do condomínio, enquanto a mãe da criança diz que foi do segundo andar. A menina teve lesões no rosto, quebrou dentes e queixo, e ainda relatou dores lombares.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias da queda da menina.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que ela passou pelo exame de tomografia e encontra-se estável, sob observação médica.