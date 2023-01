Menina de 7 anos morre ao ser atropelada por caminhão enquanto passeava de bicicleta

Segundo a polícia, a criança estava passeando de bicicleta pelo bairro, quando não conseguiu parar em um cruzamento e foi atropelada

Uma menina, de 7 anos, morreu no fim da tarde desta segunda-feira (16) após ser atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu no bairro José Tavares, em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a criança estava passeando de bicicleta pelo bairro, quando não conseguiu parar em um cruzamento e foi atropelada. O caminhão teria passado por cima dela, que morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a polícia, os moradores do região tentaram linchar o caminhoneiro, que foi colocado dentro da viatura por segurança. O homem passou pelo teste do bafômetro que deu negativo para o uso de bebida alcoólica.

O caso segue em investigação e as autoridades isolaram o local para perícia.