Ex-deputado ligado ao agro se diz aliviado com escolhas de Marina Silva

Ele elogia as escolhas de João Paulo Capobianco para a secretaria-executiva e do deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) para o Ibama

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Ex-deputado federal ligado ao agronegócio e antipetista assumido, Xico Graziano se diz aliviado com as primeiras nomeações feitas pela nova ministra Marina Silva (Meio Ambiente).

Ele elogia as escolhas de João Paulo Capobianco para a secretaria-executiva e do deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) para o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis). “São pessoas sensatas e moderadas”, diz.

Graziano também aprovou as escolhas de Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura e de Roberto Perosa como secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta.

Com uma trajetória ligada à centro-direita, Graziano foi secretário de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na Presidência.

Também apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), até romper com ele. Mais recentemente, aproximou-se do senador eleito Sergio Moro (União Brasil) e coordenou o programa de Vinicius Poit (Novo) para o governo de São Paulo.