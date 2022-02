Menina de 3 anos sobrevive ao ser atirada pela mãe em jaula de urso

Testemunhas disseram que o animal apenas cheirou a garota e não a atacou, o que fez com que funcionários conseguissem salvar a criança

Uma menina de três anos foi arremessada pela própria mãe em uma jaula com ursos pardos no zoológico de Tashkent, na capital do Uzbequistão. A garota sobreviveu depois que tratadores espantaram os animais e um grupo de pessoas a resgatou apenas com hematomas.

De acordo com o Daily Mail, testemunhas disseram que o animal apenas cheirou a garota e não a atacou, o que possibilitou que funcionários do zoológico conseguissem salvar a criança. Ela foi encaminhada ao hospital para tratar de uma pancada na cabeça e alguns cortes. Atualmente, seu estado está normal, mas ela permanece em constante observação.

A mãe dela, porém, parecia apenas olhar a garota. Fontes afirmam que funcionários tentaram detê-la, mas não conseguiram. Câmeras do circuito interno flagraram o momento em que ela a pegou nos braços e a jogou. Não ficou claro o que teria motivado a ação.

A mulher foi presa e agora enfrenta uma batalha na Justiça. Caso condenada por tentativa de homicídio, poderá pegar até 15 anos de prisão.