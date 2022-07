Menina de 2 anos morre esperando UTI após ter pneumonia em MT

Uma menina de 2 anos morreu esperando um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá

Uma menina de 2 anos morreu esperando um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. De acordo com o boletim médico, a criança teve pneumonia bacteriana com derrame pleural.

A família chegou a conseguir uma liminar da Justiça para ela ser transferida, mas a menina não resistiu e morreu pouco antes do translado.

Segundo a família, Júlia Gabrielle Pereira Cavalcanti passou mal na tarde de domingo, 03, sendo levada a uma unidade de saúde. A criança foi medicada e liberada para retornar para casa.

No entanto, como não houve melhora, a mãe voltou ao hospital com a menina, na segunda-feira, 04.

O estado de saúde dela se agravou e a criança precisou de um leito de UTI. Entretanto, o município não tinha leitos disponíveis.

Com isso, a família moveu uma ação na Justiça para ela ser encaminhada para outro município.

Segundo a advogada da família, a manhã de sexta-feira, 08, o município disse haver conseguido uma vaga para a criança, porém, no horário do almoço, a Central de Regulação de Vagas de Cuiabá negou a vaga, alegando que a paciente poderia estar com Covid-19 portanto, precisaria de uma ala de isolamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo não havia leito pediátrico disponível para pacientes com Covid-19 no estado.

No sábado, 09, após determinação da Justiça e a imposição de multa, caso a vaga não fosse disponibilizada, surgiu um leito, em Cuiabá. Porém, quando os médicos estavam na fase final, ajeitando a UTI e o transporte aéreo, a família recebeu a notícia que a criança não havia resistido.

A menina foi enterrada na manhã de domingo, 10, no cemitério público de Tangará da Serra.

A prefeitura ainda não se manifestou sobre o caso.