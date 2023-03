Menina de 12 anos desaparece depois de marcar encontro pela internet

A menina estaria se relacionando com um rapaz de forma virtual e pretendia ir com ele para Minas Gerais

Uma menina de 12 anos desapareceu depois de sair da escola em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, por volta de 13h30 da última segunda-feira (6).

Alessandra Rangel Coelho Santana foi vista pela última vez com um homem desconhecido perto do colégio. De acordo com a Polícia Civil, ela tinha marcado um encontro pela internet.

Moradora do bairro de Sepetiba, ela estaria se relacionando com um rapaz de forma virtual e pretendia ir com ele para Minas Gerais, segundo uma colega de classe. A família não acredita nessa versão.

Os familiares afirmam que ela levou o uniforme, um vestido rosa e um tênis novo. O celular da adolescente foi desligado. Agentes da Polícia Civil buscam, com autorização da Justiça, rastrear o telefone da estudante.

O caso havia sido registrado na 43ª DP (Sepetiba) e foi encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).