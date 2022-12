Menina de 11 anos é estuprada, não resiste aos ferimentos e morre em casa

O suspeito de cometer o ato ainda não foi identificado e localizado

Uma menina de 11 anos morreu, na noite do último domingo (11/12), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande, após ser estuprada e não resistir aos ferimentos.

De acordo com as informações iniciais, a criança estava sozinha em casa com os irmãos mais novos quando o crime aconteceu.

