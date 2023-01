Conseguir se profissionalizar no trabalho em que você tem o objetivo de ser o melhor ou ao menos alguém que seja uma referência de dedicação não é um caminho fácil e todo mundo sabe disso. No entanto, embora toda a trajetória seja um tanto quanto complexa, é completamente possível chegar onde quer com um pouco mais de comodidade e facilidade.

Um ótimo exemplo disso é adquirir algum curso online da sua área de atuação, isto mesmo, além de ser possível criar o seu próprio horário de estudo, as aulas podem ser acompanhadas no conforto de casa.

Embora não sejam muito conhecidos, há cursos de tatuagem online, por exemplo, em que as técnicas mais variadas e em diferentes níveis podem ser apreendidas facilmente, com a mesma acessibilidade que teria em um curso comum, presencial. Se você tem a vontade de ser um ótimo tatuador, então está no lugar certo.

A seguir, confira alguns cursos que indicamos para você e outras curiosidades sobre os cursos de tatuagem online.

O que é um curso de tatuagem online?

Como se pode esperar, um curso de tatuagem online é realizado de forma completamente remota, através de qualquer aparelho tecnológico que tenha acesso a internet, vídeo e imagem. Sem sombra de dúvida esta é a maior diferença entre os cursos de tatuagem online e os presenciais.

No entanto, como dito, separamos alguns dos melhores cursos de tatuagem online com certificado a fim de que você não sinta diferença ou falta de como seria um curso presencial. Assim, todo o seu dinheiro será bem investido ao seguir as dicas que separamos para você nos tópicos mais a frente.

Retomando a pergunta sobre o que é um curso de tatuagem online, em regra, não possui tanta diferença de um curso em que você assiste de forma presencial. Isto em razão de que, caso seja alguém dedicado, logo, não sentirá distinção das modalidades, uma vez que de qualquer forma você irá buscar estar sempre em dia com os conteúdos passados pelos professores.

Entretanto, caso não seja alguém dedicado e que realmente não consegue manter o foco com aulas online, este artigo não é para você. Caso contrário, se quiser alinhar a comodidade da sua casa com o crescimento de seu conhecimento sobre o mundo das tatuagens, continue lendo este conteúdo até o fim.

Quais os benefícios de fazer um curso de tatuagem online?

Alguns dos benefícios de fazer um curso de tatuagem online com certificado você já deve ter em mente, afinal, a modalidade remota ficou muito conhecida e se tornou até comum depois da pandemia. No entanto, quais seriam os demais benefícios que você poderia ganhar ao ter acesso a um bom curso de tatuagem online?

Confira alguns dos principais benefícios a seguir e descubra muito mais!

Não é preciso deslocamento

É completamente normal que no início da vida profissional não se tenha tanto dinheiro para investir no sonho e na própria manutenção das condições que se tem. Por isso, quanto mais você conseguir economizar, logo, será melhor para investir no futuro em todos os equipamentos do seu estúdio de tatuagem, por exemplo.

Nesse sentido, não precisar se deslocar é um dos melhores benefícios de um curso de tatuagem online com certificado. Afinal, você não apenas irá economizar dinheiro com o gasto de passagem como também gastos com comida durante o trajeto de ida e volta para o curso. Sem contar com a segurança de estar em casa.

Custo infinitamente mais barato

Se ainda não percebeu, os altos custos dos cursos presenciais se dão por vários fatores. Um dos principais é em razão da manutenção de todo ambiente e isto vai desde os gastos com água, energia, materiais e equipamentos para o melhor desenvolvimento do aluno.

Contudo, ao se matricular em um curso online, os gastos com os alunos são muito baixos, afinal, o número de pessoas utilizando o estabelecimento será menor e, em consequência disso, os gastos também. Por isso, os cursos de tatuagem online com certificado são mais baratos que os presenciais.

Revisão das matérias

Fazer revisões em cursos presenciais, muitas vezes, é muito complicado, pois o barulhos dos demais alunos ao fazer perguntas termina não só atrapalhando a compreensão da matéria como também, por vezes, faz com que o professor perca a sua linha de raciocínio e termine por não dar todo o conteúdo da revisão, por exemplo.

Além disso, na pior das hipóteses, se o seu curso não tiver uma seção separada para as revisões, você mesmo pode fazer isso ao assistir às aulas gravadas mais de uma vez.

Vale a pena fazer um curso de tatuagem online?

Com tantos benefícios citados a resposta para esta pergunta, aparentemente, é um tanto quanto óbvia, no entanto, vale muito a pena ressaltar. Sim, fazer um curso de tatuagem online vale muito a pena.

Desde a segurança que você tem em ficar em casa ao invés de se submeter, a depender da localidade em que reside, a perigos como ser assaltado, você dispõe da segurança de ter o seu dinheiro devolvido caso não goste dos conteúdos. Ao menos, a maioria dos conteúdos digitais hoje em dia oferecem 7 dias de teste para que você aprove ou não o curso adquirido.

Além de tudo o que estamos te apresentando sobre o mundo dos cursos de tatuagem online, há outros pontos que você precisa analisar, tais como os cuidados com a legislação que devem ser tomados para não ter problemas com a justiça. Desse modo, confira o tópico a seguir para compreender melhor.

Quais são as regras que devem ser seguidas por um estúdio de tatuagem?

O primeiro passo a ser tomado frente aos conteúdos legais é verificar a RDC nº 55/08 da Anvisa, isto por conta de ser estabelecido as normas para a comercialização no Brasil de tintas que são utilizadas em pigmentação artificial da pele. Em suma, você precisa saber que apenas as tintas que possuam registro válido na Anvisa é que podem ser usadas.

Além do mais, ainda no ano de 2009 a Anvisa lançou o manual de Referência Técnica para o Funcionamento dos Serviços de Tatuagem e Piercing. Algumas das recomendações as quais podem destacar estão descritas a seguir. Vale ressaltar que quando obedecidas as recomendações o seu estúdio de tatuagem não terá problema algum para o devido funcionamento. Veja as recomendações logo abaixo.

Luvas, lâminas, agulhas, e outros dispositivos destinados a raspar pêlos devem ser descartáveis;

Higienizar as mãos antes e depois dos procedimentos;

Utilizar máscaras descartáveis de uso único. É indicado ainda o uso de proteção nos cabelos, uso de avental e protetor ocular;

As agulhas finais de tatuagem (agulha+haste) deverão, depois de montadas, ser esterilizadas em embalagens individuais e abertas à vista do cliente;

As agulhas de piercing (jelco) devem também ser descartáveis, de uso único e ser abertas na frente do cliente;

É proibida aos maquiadores, tatuadores e piercers a prescrição e administração de quaisquer medicamentos (antibióticos, anestésicos, anti-inflamatórios, dentre outros) por qualquer via de administração (tópica, oral, injetáveis e outras) aos clientes;

As tintas devem ser fracionadas para cada cliente, devendo ser descartadas as sobras e etc.

Todo cuidado com a legislação vigente é pouco, por isso, indicamos que você acesse a RDC nº 55/08 da Anvisa a fim de que esteja a par de tudo e sempre atualizado sobre os cuidados com o seu estúdio de tatuagem, afinal, nunca se sabe quando pode ser autuado por um profissional que trabalha na Anvisa, não é mesmo?

Continue lendo e descubra alguns dos melhores cursos de tatuagem online logo a seguir.

Quais são os melhores cursos de tatuagem online com certificado?

Cada um dos cursos de tatuagem online com certificado que separamos logo a seguir são para aqueles que realmente têm uma enorme paixão por desenhar e gostaria não apenas de aperfeiçoar as próprias técnicas, mas também para aqueles que têm o objetivo de aprender diversas outras técnicas no mundo das tatuagens.

Bem como, os cursos indicados são para quem quer ter mais comodidade ao passo que aprende com ótimos profissionais, mas é claro que sem abrir mão da qualidades das aulas que se tem ao assisti-las na modalidade presencial.

Antes de adentrar mais a fundo sobre as características dos cursos a seguir, é importante ressaltar que, hoje em dia, a média de ganhos de um tatuador profissional varia muito. Porém quanto mais aperfeiçoar as suas habilidades, logo mais caro poderá cobrar. Uma vez que, a depender da complexidade do desenho, você pode cobrar entre R$ 100,00 e R$ 5000,00 facilmente.

Dito isso, confira alguns dos melhores cursos de tatuagem online e que você pode se tornar aluno hoje mesmo. Lembre-se que comprar um curso de tatuagem online não é um gasto qualquer, mas um investimento em sua profissão. Por isso, aproveite muito para adquirir o curso.

Curso de Tatuagem Iniciante Expert

O primeiro curso de tatuagem online é o mais indicado para quem tem o foco voltado para se tornar um tatuador, mas que até o momento ainda não tem uma base de como iniciar ou quais os traços que mais fazem parte do seu estilo.

Por sua vez, neste curso você poderá aprender desde técnicas mais básicas até as mais avançadas de desenhos, traços, materiais de trabalho e até algumas dicas para conseguir fazer qualquer tipo de tatuagem. O curso estima que em apenas 1 mês você já pode aprender e já começar a praticar o que aprendeu.

O Curso de Tatuagem Iniciante Expert conta com cerca de 13 módulos focado na construção de um profissional com uma ótima base e que consiga se desenvolver bem de maneira progressiva. Alguns módulos que destacamos são os seguintes:

Primeiro módulo: O que é o Conceito da tatuagem; Noções Básicas de Higiene; Regras da ANVISA para estúdio de Tatuagem; Materiais Necessários para Tatuar; Cuidados com a cicatrização.

O que é o Conceito da tatuagem; Noções Básicas de Higiene; Regras da ANVISA para estúdio de Tatuagem; Materiais Necessários para Tatuar; Cuidados com a cicatrização. Sétimo módulo: Estudo de Realismo Black Grey; Montagem de Desenhos no Photoshop; Diluição da tinta – Wash; Diluição Preto e cinza; Técnica de Sombreado

Estudo de Realismo Black Grey; Montagem de Desenhos no Photoshop; Diluição da tinta – Wash; Diluição Preto e cinza; Técnica de Sombreado Oitavo módulo: Cuidados com a Tatuagem; Precificando valores da tattoo; Treinos – Linhas e Curvas; Máquina Bobinas x Motor; Funcionamento da Fonte; Funcionamento do Peda.

Não é que os demais módulos não sejam importantes. Contudo, estes são alguns que nos chamaram a atenção e que, infelizmente, alguns cursos de tatuagem online não têm. Por meio deste curso, então, você pode ter um parâmetro de como escolher o seu curso. Atualmente, o curso está por R$ 397,00.

Visite o site para obter mais detalhes acerca do curso.

Clique aqui para se inscrever diretamente para este curso.

Curso de Tatuagem Expert 2.0 (Do Zero ao Realismo)

Este curso é considerado também um dos melhores e o seu criador é o ZagoTattooStudio. Ele apresenta uma abordagem completa de tudo o que um profissional ainda iniciante e também já experiente necessitam ter conhecimento para realmente se tornar um bom especialista na área de atuação.

Tendo um pouco mais de módulos do que o primeiro curso, aqui você terá acesso a mais de 20 módulos. Contudo, sempre observe a qualidade do curso e não a quantidade. Afinal, é melhor 10 minutos de conteúdo bem direcionado do que 1 hora de conteúdo que não se entende absolutamente nada. Alguns dos módulos são os seguintes:

1º módulo – Conhecimentos importantes e teoria;

2º módulo – Os materiais que são usados na criação de uma tatuagem;

3º módulo – Conhecimento sobre as máquinas de tatuagem e muito mais.

Há outros módulos que aprofundam demais todo o conteúdo que um tatuador precisa ter bem memorizado para evitar problemas desde com os clientes até com a própria Anvisa. Por exemplo, o curso trata sobre as tatuagens que são feitas em algumas regiões do corpo, o tipo de pele, os estilos, a reforma de tatuagens antigas, cobertura de tatuagens – cover up e muito mais.

Além do mais, você terá o suporte 24h direto no WhatsApp com o professor Zago Tattoo para tirar dúvidas.

É bastante conteúdo para um só curso, mas é isto que o faz ser bastante completo. O curso custa hoje em dia R$ 497,00.

Clique aqui para ir para o site do curso com todos os módulos completos.

Ou vá para esta página para fazer a inscrição.

Curso Online de Mini Tatuagens por Luau Tattoo

Ao contrário do que muitos iniciantes acreditam, a verdade é que tatuagens menores são tão difíceis quanto as menores para serem feitas, algumas vezes podem até ser mais complicadas em razão do detalhes serem específicos e também minúsculos.

O curso online de mini tatuagens foi criado por Luau Tatto e é destinado para os tatuadores que são iniciantes, mas sem deixar de lado os experientes, bem como para os micropigmentadores que desejam oferecer um serviço diferenciado para os seus clientes. Este curso é composto por 16 módulos e o conteúdo é simples e fácil de aprender.

Alguns dos principais módulos são os seguintes:

Apresentação e tipos de equipamentos;

Assepsia e montagem da bancada profissional;

Ajuste do desenho;

Treinamento para o decalque, em pele artificial e frutas;

7 aulas de diferentes tipos de tatuagens;

Cuidados com o pós-tatuagem;

Aplicação do curativo.

Sendo um dos cursos de tatuagem online do mercado, atualmente para ter acesso a este curso você desembolsa cerca de R$ 147,00. O certificado conquistado é reconhecido em todo o território nacional.

No site oficial do treinamento, clicando aqui, você pode ver mais detalhes das aulas gravadas, as técnicas aplicadas e também ler os depoimentos de alunas que já participaram do curso.

Se já está convicto em se inscrever, pode ir direto acessando aqui.

Tattoo Life Academy – Academia para Tatuadores

Neste curso você terá acesso às melhores técnicas atuais, a algumas dicas e insights para que consiga aumentar rapidamente a quantidade de clientes e o lucro do seu estúdio de tatuagem e, por consequência, ter a possibilidade de expandir o seu negócio.

O criador do curso é Rony Hall, um tatuador com muita experiência e também bastante conhecido em todo o território nacional em razão da altíssima qualidade dos seus trabalhos. A Tattoo Life Academy (Academia para tatuadores). é um curso muito diferente e que realmente conseguirá te ajudar desde o início até depois de já ter certo nível de experiência.

O conteúdo do curso conta com 6 módulos completos junto com um módulo bônus. Dentre eles estão:

Módulo 2: Como comprar seu material; Conhecendo as máquinas de bobina; Conhecendo máquinas e insumos;

Como comprar seu material; Conhecendo as máquinas de bobina; Conhecendo máquinas e insumos; Módulo 4: Como aplicar decalque em lugares diferentes; Técnicas do decalque permanentes; Photoshop e desenho;

Como aplicar decalque em lugares diferentes; Técnicas do decalque permanentes; Photoshop e desenho; Módulo 6: Anatomia da pele; Tudo que você precisa saber sobre tatuagem em diferentes tipos de pele.

No módulo bônus alguns dos assuntos que te esperam são: regulagem da máquina de bobina, como cobrar pela tatuagem, como tirar decalque realista e muito mais. Tudo isso em um só curso que está na faixa dos preços mais baratos de todo o mercado, isto em razão de custa R$ 197,00 à vista ou o valor ainda pode ser dividido em até 12x, porém com juros.

Clique aqui para ver a página de vendas do curso, os depoimentos em vídeo dos alunos e os demais módulos do curso.

Se já tem certeza que deseja este curso, acesse aqui, preencha seus dados de pagamento e clique no botão verde “Comprar agora”.

Curso de Tatuagem Online do Jonas Pescatore (Eu quero ser um tatuador)

Assim como os demais treinamentos aqui exposto, para quem está iniciando do zero, o curso de Tatuagem Online do Jonas Pescatore, é uma escolha certeira.

Ele tem mais de 20 anos de carreira e é dono de dois estúdios famosos na cidade de Bauru-SP. Por este motivo, deve passar por sua cabeça que ele tem bastante conhecimento para transmitir para quem adquirir este treinamento.

O curso é organizado em 17 módulos, com mais de 106 aulas. Você terá acesso a todas as etapas para ser um tatuador de sucesso.

Para você ter uma ideia do que irá aprender dentro do curso, veja somente alguns dos módulos do treinamento:

MÓDULO: TATUANDO

Tirando o decalque

Traço 2 – Traçando com Agulha 3RL

Traço 1

SOMBRA – Coruja Sombreada ( Tattoo Inteira)

Pintura

Textura e 3D Noções Básica

Pigmentação Sólida

Pigmento Sólido Preto Tribal

Degrade de Cores

Sombra Rastelada

MÓDULO: CUIDADOS

Cuidados pós tattoo

MÓDULO: NORMAS SANITÁRIAS

Normas Sanitárias para estúdio de tatuagem

MÓDULO: COMO ABRIR SUA EMPRESA

Dicas para você abrir seu estúdio

MÓDULO BÔNUS 1 – DERROTANDO A FRUSTRAÇÃO

Introdução

Fundamento – Como Vencer o obstáculo da Ansiedade, frustração e Insegurança.

Exercício de Relaxamento

MÓDULO BÔNUS 2 – LEGISLAÇÃO

Tatuagem em menores

Emancipação civil

Anvisa

Contratação de freelancer

Contrato de prestação de serviço

MÓDULO BÔNUS 3 – FICHA DE ANAMNESE

Imprima sua Ficha de Anamnese

MÓDULO Bônus 4 – WORKSHOP REGULAGEM DE MÁQUINA DE BOBINA

– Introdução e informações gerais

2.1 – Componentes

2.2 – Chassi

2.3 – Batedor

2.4 – Bobina

2.5 – Circuito de funcionamento das bobinas

2.6 – Núcleo da bobina

2.7 – Capacitor

2.8 – Molas

Os demais módulos do treinamento, você pode ver, clicando aqui.

Atualmente, o investimento no treinamento é R$ 497,00 à vista, ou em parcelas de até 12x de R$ 48,42.

Assim como todos os treinamentos citados neste artigo, ao final, o aluno terá acesso a um certificado digital reconhecido.

Para se inscrever diretamente, clique aqui.

Conclusão

Portanto, durante todo o conteúdo você conferiu alguns pontos importantes sobre os cursos de tatuagem online, como o que é o curso, os seus benefícios e quais dos mais relevantes cuidados a serem tomados ao abrir o seu estúdio de tatuagem, isto é, de acordo com o direcionamento da Anvisa.

Bem como, listamos alguns dos melhores cursos de tatuagem online para que você consiga iniciar o seu caminho profissional no ramo ou mesmo dar um up em sua técnicas, caso seja um tatuador muito experiente. Não deixe de conferir outros artigos neste blog que envolvem o mundo das tatuagens, assim, ficará sempre atualizado sobre as novidades da área com muito mais facilidade.