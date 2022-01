Fã homenageia Viih Tube com tatuagem e ela reage

Um fã tatuou o rosto de Viih Tube em sua perna e ela reagiu perguntando quem foi o louco. Ta famosa a garota.

Viih Tube não está somente nas festas, mas também na pele de um fã que fez uma tattoo com seu rosto.

Viih Tube cada vez mais vem conquistando uma grande quantidade fãs pelo Brasil a fora! Um exemplo disso é a tatuagem feita por um fã seu. O desenho segue a linha realista de trabalho dentro do universo das tatuagens. Um processo difícil e extremamente delicado, que requer uma grande experiência no segmento!

No caso, o tatuador Ramon Rodrigo Pomponet postou a imagem da tatuagem em seu Instagram, porém a identidade do fã não foi revelada. Ramon trabalha com hiper-realismo e diga-se de passagem mandou muito bem! Na publicação, ainda escreveu a frase “Peguei 8, mas sou só sua”.

Foto: Reprodução

Já Viih Tube, se surpreendeu com a homenagem e postou em seu Instagram com a pergunta: “Gente quem foi o louco (risos)?”

A pergunta que fica é: Você aí, teria coragem de fazer uma tatuagem com a cara de seu ídolo ou é muita loucura deste fã?