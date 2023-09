Médico perde controle de veículo e capota após susto com abelha

O homem alegou ser alérgico ao inseto

O médico Maylson Ramos, de 31 anos, que conduzia uma Hilux que capotou repetidamente devido a um incidente com uma abelha em uma rodovia no Ceará, enfrentou um desafio adicional, uma vez que é alérgico a esse inseto, levando-o a perder o controle do veículo.

O acidente ocorreu no último sábado, dia 26, na CE-356, e foi registrado por uma câmera instalada em um veículo que seguia no sentido oposto. Na ocasião, Mayson estava retornando da casa de seus pais em Aratuba, em direção a seu plantão em um hospital em Aracoiaba.

Maylson foi prontamente socorrido e levado ao hospital de Aracoiaba, onde foi diagnosticado com uma fratura na coluna cervical. No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) em Fortaleza. Felizmente, ele recebeu alta médica na segunda-feira, dia 28.

No entanto, durante o atendimento médico, sua propriedade pessoal foi subtraída do veículo, que ficou completamente destruído. Atualmente, o profissional está em fase de recuperação, usando um colete cervical, e passará por uma reavaliação médica daqui a um mês.