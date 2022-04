Marceneiro diz ter encontrado ‘dedo’ dentro de garrafa de cerveja em SP: ‘tinha até uma unha’

Nesta terça-feira, Marcos Francisco, morador de Praia Grande, encontrou um objeto semelhante a um dedo dentro de uma garrafa de cerveja

Nesta terça-feira, 26, o marceneiro Marcos Francisco de Jesus, de 47 anos, morador de Praia Grande, litoral de São Paulo, encontrou um objeto semelhante a um dedo dentro de uma garrafa de cerveja. A bebida já foi recolhida pela distribuidora para análise do material.

De acordo com Jesus, o produto foi comprado no começo do mês por meio de um aplicativo de entregas. A bebida foi deixada na casa do marceneiro com outras compras. Apenas nesta semana, porém, ao resolver tomar a cerveja, o objeto foi localizado.

Jesus explica que, logo após abrir a garrafa, pediu ajuda para o filho postar o ocorrido nas redes sociais como forma de precaução. “A gente fez como sinal de alerta. Marcamos a Ambev para ver se tomariam uma providência. E deu certo”, afirma.

Em nota, a Ambev e o Zé Delivery informam que prezam pela qualidade dos produtos e possuem mais de 1.300 de pontos de controle na fabricação das cervejas. Sobre o objeto encontrado, as empresas afirmam que entraram em contato com o consumidor, assim que tiveram ciência da situação, para coletar e analisar o produto.