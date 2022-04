Milton Ribeiro dispara arma em aeroporto e é levado para depor na PF

Em seu depoimento, Ribeiro atrelou o disparo acidental de seu revólver a uma tentativa de tirar suas munições sem expor a arma publicamente

Fábio Serapião

Brasília, DF

Uma arma do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disparou nesta segunda-feira (25) enquanto ele fazia check-in no balcão de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília.

Ninguém se feriu com o disparo, mas Milton Ribeiro foi encaminhado à Polícia Federal para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Em seu depoimento, Ribeiro atrelou o disparo acidental de seu revólver a uma tentativa de tirar suas munições sem expor a arma publicamente.

À PF, Ribeiro afirmou que abriu sua pasta de documentos para pegar sua arma e separá-la do carregador.

“O declarante com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, tentou desmuniciá-la dentro da pasta, ocasião em que ocorreu o disparo acidental”, diz trecho do depoimento.

Segundo o ex-ministro, o espaço dentro da pasta ficou “pequeno para manusear a arma”.

O disparo, disse ele, perfurou o coldre onde estava a arma, a pasta e se espalhou no chão no aeroporto.