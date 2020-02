Mara Maravilha é criticada por comentários sobre chuva em SP no ‘Fofocalizando’

PUBLICIDADE 

Mara Maravilha, uma das apresentadoras do Fofocalizando, do SBT, foi alvo de críticas nas redes sociais por conta de alguns de seus comentários e comportamentos no programa desta segunda-feira, 10, destinado à cobertura das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo.

Em um dos momentos, Mara lembrou uma ocasião em que conheceu uma pessoa que morava em um prédio ‘torto’. “O povo brigando porque não queria sair do prédio. Também tem essa situação, às vezes a autoridade vai lá e fala: ‘vocês precisam sair, não podem continuar morando aí, tem risco, tem perigo’. Mas [as pessoas] insistem em ficar”, disse.

Cartolani, um de seus colegas, respondeu: “Falam ‘você precisa sair daí’. Tá, e eu vou pra onde? Eles não dão nenhuma solução!”

Em um momento, cantou um trecho de música de Cazuza. Em outro, cantarolou um da música Amor Perfeito, de Roberto Carlos, para a colega Chris Flores. “Esse programa hoje, literalmente, está muito florido”, comentou, apesar das chamadas de “caos” no cenário do Fofocalizando.

“Tem a história de um filme, não lembro o nome, que diz que a natureza estava dando sinais. Os elefantes subiam as montanhas para o alto e eles continuavam ali. Dali a pouco foi um vendaval. Isso é um sinal, gente, vamos contar só com autoridades?”, afirmou, antes de ser interrompida pelos outros apresentadores.

Assista abaixo a alguns trechos da participação de Mara Maravilha no Fofocalizando especial sobre as chuvas em São Paulo.

– Eu tô com saudade é da minha vozinha! #FofocalizandoNoSBT | @pfofocalizando pic.twitter.com/J8Xybj8o4r — Luiz Ricardo (@excentricko) February 10, 2020