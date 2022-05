Mala com mais de R$ 200 mil em notas falsas é encontrada em contêiner no SHN

Uma mala com mais de duzentos e vinte mil reais em notas falsas foi encontrada em um contêiner de um hotel do Setor Hoteleiro Norte

Na tarde desta quinta-feira, 19, uma mala com mais de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em notas falsas foi encontrada em um contêiner de um hotel da quadra 2 do Setor Hoteleiro Norte.

Os seguranças do hotel encontraram a mala com o dinheiro e chamaram a Polícia Militar. Uma equipe do Grupo Tático Motociclístico do 6º Batalhão (GTM 26) foi ao local e constatou que as notas eram falsas, mas estavam misturadas com R$ 600,00 em notas verdadeiras.

Na mala com as notas estava uma caixa de sabão em pó com a inscrição “lavagem perfeita”.

Os policiais consultaram o sistema de segurança do hotel e conseguiram identificar quem descartou a mala no contêiner. Foram empresários de outro estado, que deram entrada no hotel de Brasília na noite de quarta-feira, 18, e foram embora no início da manhã dessa quinta, 19.

Segundo o que aponta as investigações, os empresários provavelmente foram vítimas de algum golpe e, ao invés de informar a Polícia, preferiram se desfazer do material.

Os empresários foram identificados e seu dados foram repassados à 5ª Delegacia, onde foi registrada a ocorrência.