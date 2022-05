No Acre prefeitura de Rio Branco entrega 1400 notebooks para professores

Ao todo serão entregues ao longo deste ano 4.500 tabletes com chips de internet para compor o material pedagógico dos alunos e professores

Em janeiro a Prefeitura de Rio Branco iniciou a entrega de tablets com chip e internet para alunos dos 4° e 5° anos da rede municipal de ensino. Agora começou a entrega de 1407 notebooks para professores e 380 desktops para escolas do município, numa ação que visa valorizar a educação no município.

Ao todo serão entregues ao longo deste ano 4.500 tabletes com chips de internet para compor o material pedagógico dos alunos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais.

O tablete modelo Galaxy Tab A7 Lite, da Samsung, com chip e internet da Claro, foi adquirido pelo preço direto de fábrica, com um investimento próprio da prefeitura de Rio Branco no valor de 6,5 milhões de reais.

O equipamento será utilizado exclusivamente com fins pedagógicos e já vem com película, capa de proteção e sistema de monitoramento de segurança, que, em caso de furto, será bloqueado e localizado.

O senador Sérgio Petecão (PSD) destacou a importância da ferramenta para professores e alunos. “Além de uma tecnologia pedagógica que vai melhorar o trabalho pedagógico e o aprendizado dos alunos, representa o esforço da administração municipal em gerir com responsabilidade os recursos próprios dos cofres municipais”.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom também anunciou a instalação de mais 100 km de fibra ótica, chips de 20 gigas de Internet. “Tudo para levar mais tecnologia, dignidade e qualidade a educação do município”, destacou o prefeito.

